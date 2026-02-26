Αττική Οδός: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τον Απρίλιο - Ποιες λωρίδες είναι κλειστές

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε συγκεκριμένα τμήματα της Αττικής Οδού, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών συντήρησης οδοστρώματος, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.
Συγκεκριμένα, θα αφορούν στο διάστημα από 27-2-2026 έως 30-4-2026, καθ' όλο το 24ώρο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.
Αττική Οδός: Οι λωρίδες που θα αποκλειστούν
Η Τροχαία, ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, γνωστοποίησε πως η κυκλοφορία διαμορφώνεται ως εξής:
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.
Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:
- Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
- Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – είσοδος στην Περιφερειακή Υμηττού (προς Αθήνα) – Α/Κ Παλλήνης.
Αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας, καθώς και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.
Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:
- Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.
- Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – είσοδος στην Δ.Π.Λ. Υμηττού (προς Αθήνα) – Α/Κ Παλλήνης
Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς Ραφήνα του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.
Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:
- Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
- Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου.
Αποκλεισμός λωρίδας επιβράδυνσης – επιτάχυνσης του κλάδου εξόδου – εισόδου του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:
- Στην κατεύθυνση προς είσοδο στην Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.
- Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Δ.Π.Λ. Υμηττού.
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 12,125 και 11,600, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:
- Στην κατεύθυνση προς Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.
- Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Περιφερειακή Υμηττού.
Αποκλεισμός της Δ.Π.Λ. Υμηττού, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 14,200 και 13,950 στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος – Πογωνίου – Α/Κ Παλλήνης.
«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση» καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.