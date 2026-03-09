Αττική Οδός: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τα ξημερώματα της Τετάρτης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αττική Οδό λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν στη γέφυρα της Λεωφόρος Φυλής, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου (Κόμβος 6).

Οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών/Μαρκόπουλο, και θα ισχύσουν μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες.

Συγκεκριμένα, από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026 έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026, καθώς και από τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου έως τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το Αεροδρόμιο ή το Μαρκόπουλο θα πρέπει να ακολουθούν την προβλεπόμενη σήμανση, να εξέρχονται από την έξοδο 6 στον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής και στη συνέχεια να επανεισέρχονται από την αντίστοιχη είσοδο του ίδιου κόμβου προς την κατεύθυνση του Αεροδρομίου/Μαρκοπούλου, χωρίς να καταβάλουν διόδια.