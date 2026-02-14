Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τη Δευτέρα - Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) στην Αττική Οδό, με τις εισόδους στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είδοσο Ελευσίνας έως και την είσοδο από την Περιφερειακή Αιγάλεων (Κόμβος 5), να παραμείνουν κλειστές έως τις 06:00 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν εναλλακτικά ως εξής:

Προς Αθήνα - Κέντρο : μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

: μέσω Λεωφόρου Αθηνών. Προς Λαμία : μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

: μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού. Προς Αεροδρόμιο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και είσοδο στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Διευκρινίζεται ότι από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρος Φυλής) και μετά, όλες οι είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο παραμένουν ανοιχτές.

Σε ανακοίνωσή της, η «Νέα Αττική Οδός» ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και καλεί τους οδηγούς να τηρούν τη σήμανση και τα όρια ταχύτητας στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες.