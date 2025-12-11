Αττική Οδός: Χωρίς δίπλωμα και πινακίδες ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε τροχονόμο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε αστυνομικό το πρωί της Πέμπτης (11/12) επί της Αττικής Οδού, στην προσπάθειά του να αποφύγει έλεγχο της Τροχαίας.

Όπως έγινε γνωστό, η μηχανή του 28χρονου δεν έφερε κρατική πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα οδήγησης.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τροχαίας, από το περιστατικό τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.

Παράσυρση στην Αττική Οδό: Το χρονικό

Όλα συνέβησαν στις 8:20 το πρωί, ένα χιλιόμετρο πριν από την έξοδο Ηρακλείου στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Εκεί ο οδηγός ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Τροχαίας για έλεγχο, στο πλαίσιο του εντοπισμού οδηγών μοτοσικλετών που δεν έχουν πινακίδες ώστε να μην καταγράφονται οι παραβάσεις ταχύτητας και να φεύγουν από τα διόδια χωρίς να πληρώνουν.

Όταν όμως του ζήτησαν τα στοιχεία του, εκείνος πάτησε γκάζι και προσπάθησε να φύγει από το σημείο, παρασύροντας τον τροχονόμο.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας:

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση πρωινές ώρες σήμερα (11-12-2025) επί της Αττικής Οδού, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με σκοπό τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό.

Ειδικότερα, ο 28χρονος κατελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (11-12-2025) να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, χωρίς αυτή να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε έτερη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Σημειώνεται, ότι από την συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.

Όπως διαπιστώθηκε, από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την 27-10-2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα -365- ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -865- ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -425- ημερών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξόρμησης βεβαιώθηκαν (38) παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν -16- άδειες ικανότητας οδήγησης, -12- άδειες κυκλοφορίας και -10- κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί πρωινές ώρες της 12-12-2025 στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»