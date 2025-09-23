Αττική Οδός: Έρχεται παρέμβαση για κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση - Πότε θα είναι έτοιμη

Μια σειρά από έργα υποδομών που έχουν αποφασιστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, όπως τις οδικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αττικής Οδού.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι το πρόβλημα στον κόμβο Μεταμόρφωσης προκαλείται καθώς οι οδηγοί που κατευθύνονται προς αεροδρόμιο, πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα οχήματα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα.

Η παρέμβαση θα διαχωρίσει τις δύο κατευθύνσεις καθώς η νέα ρύθμιση τις ανεξαρτητοποιεί. Από Ελευσίνα θα μπαίνουν στην Αττική οδό πριν και προς αεροδρόμιο θα βγαίνουν πιο μετά, σε απόσταση 150 μέτρων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η σύγκλιση σε μία λωρίδα και μειώνεται η συμφόρηση.

«Δεν πρόκειται για νέα έξοδο αλλά διαφοροποίηση», διευκρίνισε ο κ. Δήμας προσθέτοντας ότι η ρύθμιση θα διπλασιάσει τον όγκο των αυτοκινήτων. Για την παρέμβαση θα υπάρξουν μέτρα κυκλοφορίας και η ολοκλήρωσή της αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του 2026.

«Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών, ισχυροποιώντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας», τόνισε επίσης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την ομιλία του στo 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών-ITC 2025.

Οι 4 άξονες στις υποδομές

Ο κ. Δήμας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες στρατηγικής για την ανάκαμψη της χώρας μέσω των υποδομών και των μεταφορών, όπως:

αναζήτηση και αξιοποίηση πόρων μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, συμπράξεων και δωρεών,

συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών,

δημιουργία νέων έργων που καλύπτουν σημερινές και μελλοντικές ανάγκες, και

επένδυση σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα, περιβαλλοντικά φιλικά έργα.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στον πρώτο άξονα, η κυβέρνηση επιδιώκει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο κοινοτικής χρηματοδότησης και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την ανεύρεση πόρων, ταυτόχρονα με την επέκταση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο αναμένεται φέτος ότι θα κλείσει κοντά στο 1 δισ. ευρώ. «Γίνονται εμβληματικά έργα, σήμερα, με συμπράξεις παραχώρησης, εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών από τις θεομηνίες, αξιοποιούνται ακόμη και μεγάλες δωρεές, από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Η πρώτη για την αποκατάσταση σχολικών μονάδων στις πληγείσες περιοχές και η δεύτερη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», τη μεγαλύτερη παρέμβαση ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού των δημόσιων σχολείων, που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Η χρηματοδότηση, λοιπόν, είναι το πρώτο που επιδιώκουμε να εξασφαλίζεται και ει δυνατόν, να διευρύνεται».

Δεύτερος άξονας είναι η συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών, όπου ειδικά στο σκέλος των μεταφορών συνεπάγεται επίπονη προσπάθεια. «Ακούμε συχνά κριτική για τους χρόνους, αλλά πρόκειται για μια εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία, όπως γνωρίζετε. Και προς απόδειξη αυτού, παραπέμπω στο παράδειγμα της Γερμανίας. Της ισχυρότερης οικονομίας της Ευρωζώνης, η οποία έσπαγε ρεκόρ εξαγωγών όταν εμείς είχαμε κλειστές τράπεζες και σήμερα, έχει ανάγκη ένα πολυετές πρόγραμμα-μαμούθ, για την αναβάθμιση των γηρασμένων υποδομών της. Στη χώρα μας, η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζεται με σχέδιο, ενώ ήδη αποδίδει καρπούς, όπως το βλέπουμε στο πεδίο των συγκοινωνιών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο που θα επιθυμούσαμε, αλλά σίγουρα έχουν γίνει άλματα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν».

Ο τρίτος άξονας αφορά στην τρέχουσα δραστηριότητα παραγωγής νέων υποδομών, η οποία είναι πολύπλευρη και εκτεταμένη. Μέσα σε λιγότερο από ένα έτος από σήμερα, αναμένεται η ολοκλήρωση εμβληματικών έργων και παρεμβάσεων:

Το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, κοντά στην Πάτρα.

Η επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Το τμήμα του Ε65 που υπολείπεται μέχρι την Εγνατία Οδό.

Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού.

Ταυτόχρονα, εκτελούνται πολλά ακόμη μεγάλη έργα, όπου αναμένεται να σημειωθεί καθοριστική πρόοδος: το Αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ο ΒΟΑΚ, η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, το Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, η Παράκαμψη Χαλκίδας και το Μπράλος-Άμφισσα. Προχωρούν οι διαδικασίες για το Ιωάννινα-Κακκαβιά και τα οδικά τμήματα Δράμα-Αμφίπολη και Θεσσαλονίκη-Έδεσσα.

Τέταρτος άξονας η νέα γενιά έργων. Πρόσφατα ανακοινώθηκε το έργο στη Μεταμόρφωση (έξοδος Αττικής Οδού), ενώ δρομολογείται ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχείριση υδάτινων πόρων, ως μέσο θωράκισης απέναντι στην κλιματική κρίση και ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα. Ενδεικτικά, προχωρούν τα έργα στα φράγματα Μπραμιανών, Ασωπού και Τσικνιά, ενώ ωριμάζουν οι διαδικασίες για τα φράγματα Ενιπέα και Ταυρωνίτη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες εθνικής σημασίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Το Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας, με τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων και διοικητική μεταρρύθμιση της ΥΠΑ.

Τη συμμετοχή της χώρας στους δύο νέους Ευρωπαϊκούς Διαδρόμους Μεταφορών και την ένταξη του Λιμένα Αλεξανδρούπολης στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση σε βασικές αγορές.

Κλείνοντας, ο κ. Δήμας επεσήμανε: «πρόκειται για πρωτοβουλίες εθνικής σημασίας που ισχυροποιούν τον γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδας μας, η οποία θα μπορεί σε λίγο καιρό να διαχειριστεί με καλύτερους όρους περισσότερες μετακινήσεις ανθρώπων και μεγαλύτερο όγκο μεταφοράς αγαθών, ακριβώς γιατί, παράλληλα, ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον σημερινό χάρτη των εθνικών υποδομών».