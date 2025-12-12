Αττική Οδός: Αυτές θα είναι οι νέες τιμές για τα διόδια το 2026

Τις νέες τιμές των κομίστρων των διοδίων στην Αττική Οδό για την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2026, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι χρεώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και θα ισχύσουν από το νέο έτος.

Οι αναθεωρημένες τιμές ανά κατηγορία οχημάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία 1: Μοτοποδήλατα και δίκυκλες μοτοσικλέτες (ένας τροχός ανά άξονα) - 1,25 ευρώ

Κατηγορία 2: Επιβατικά ΙΧ, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων με μικρό τρέιλερ ή σχάρα (ύψος κάτω από 1,30 μ. πάνω από τον πρώτο ή τον τρίτο άξονα) - 2,55 ευρώ

Κατηγορία 3: Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (ύψος άνω του 1,30 μ. στον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος κάτω από 2,70 μ.) - 2,55 ευρώ

Κατηγορία 4: Οχήματα με τροχόσπιτα, ελαφρά λεωφορεία έως 15 θέσεων και οχήματα με τρεις άξονες (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ύψη) - 2,55 ευρώ

Κατηγορία 5: Μικρά και μεσαία φορτηγά HGV με 2 ή 3 άξονες, καθώς και μεγάλα λεωφορεία άνω των 15 θέσεων - 6,30 ευρώ

Κατηγορία 6: Μεγάλα φορτηγά HGV με τέσσερις άξονες ή περισσότερους - 10,10 ευρώ

Οι νέες χρεώσεις θα εφαρμοστούν σε όλους τους σταθμούς διοδίων της Αττικής Οδού από το 2026.