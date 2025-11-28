Κακοκαιρία στην Αττική: Επικράτησε το χειρότερο προγνωστικό σενάριο

Το πλέον δυσμενές –και με τις λιγότερες πιθανότητες– προγνωστικό σενάριο επαληθεύτηκε τελικά για την Αττική, η οποία επλήγη σφοδρά από την κακοκαιρία «Adel». Το πέρασμα του συστήματος συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχές, τοπικές χαλαζοπτώσεις και περίπου 400 καταγεγραμμένους κεραυνούς, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, η κακοκαιρία εξελίχθηκε με ένταση που υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις, επιβεβαιώνοντας το αρνητικό σενάριο που, παρότι θεωρούνταν λιγότερο πιθανό, τελικά κυριάρχησε.

Την ίδια στιγμή, τα Τζουμέρκα βιώνουν έναν από τους πιο ακραίους Νοέμβρηδες της σύγχρονης μετεωρολογικής καταγραφής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέφερε η Ν. Ζιακοπούλου, η περιοχή ξεπέρασε τους 1.000 τόνους νερού ανά στρέμμα μέσα στον μήνα, προσεγγίζοντας το πανευρωπαϊκό ρεκόρ των 1.200 τόνων που είχε σημειωθεί με την κακοκαιρία «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες

Οι πιο επικίνδυνες καταιγίδες έχουν ήδη μετατοπιστεί προς το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Για την υπόλοιπη χώρα, αύριο αναμένεται σχετική βελτίωση με πιο μεμονωμένα φαινόμενα και εξασθενημένες βροχές, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικές έντονες καταιγίδες.

Η κακοκαιρία «Adel» συνεχίζει να επηρεάζει τμήματα της χώρας, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να υπενθυμίζουν την ανάγκη αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.