Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής

Αθώος κρίθηκε από το δικαστήριο Τρίπολης ο Άρης Μουγκοπέτρος για την υπόθεση της ενδοοικογενειακής απειλής, με την απόφαση να γίνεται γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12).

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη έπειτα από την καταγγελία που έκανε η εν διαστάσει σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων.

Οι πρώτες δηλώσεις του Μουγκοπέτρου

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα «ζητώ συγγνώμη», είπα «σεβόμενος τα παιδιά μου». Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αισθάνεται, αφού στις δηλώσεις του φαινόταν χαμογελαστός, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε συγκινημένος: «Τι να σας πω; Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια».

«Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Επώδυνη η διαδικασία, εξαιρετικό το δικαστήριο, τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος του μουσικού.



