Αθήνα: Βίντεο από το τροχαίο με θύμα 63χρονο - Αστυνομικός παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη

Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/03) στο κέντρο της Αθήνας, με εμπλοκή αστυνομικού και θύμα έναν 63χρονο άνδρα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Ο 63χρονος, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του το μεσημέρι της Παρασκευής (13/03).

Για την υπόθεση συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών την Τρίτη.

Το βίντεο της σύγκρουσης

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις εικόνες, ο αστυνομικός που οδηγεί υπηρεσιακή μοτοσικλέτα φαίνεται να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη, ενώ κινείται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα καθόδου.

Λίγα μέτρα αργότερα συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με μοτοσικλέτα που κινείται κανονικά στη μεσαία λωρίδα του δρόμου.

Η σύγκρουση είναι ιδιαίτερα σφοδρή, με τις δύο μοτοσικλέτες να εκσφενδονίζονται στο οδόστρωμα και τους οδηγούς να σύρονται σε διαφορετικά σημεία της λεωφόρου.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του αστυνομικού έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.