Αθήνα: Άνδρας απειλεί να πέσει από κτίριο της Πολεοδομίας

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε ένα συμβάν στο κέντρο της Αθήνας, όπου ένας άνδρας απειλεί να πέσει από κτίριο της Πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ανέβηκε στον 5ο όροφο κτιρίου στην οδό Σωκράτους 57 και απειλεί να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να απομακρυνθεί από το σημείο και να παραδοθεί με ασφάλεια.

Η κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους περαστικούς και στους κατοίκους της περιοχής, που παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.