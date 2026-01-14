Αθήνα: Αναβάτης μηχανής πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ανέβασε το βίντεο στο TikTok

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ενα βίντεο στο TikTok, όπου αποτυπώνεται από κάμερα σε κράνος συνεπιβάτη μηχανής, μία καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας και οι επικίνδυνοι ελιγμοί που πραγματοποιεί ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός της μηχανής φαίνεται να παραβιάζει, επανειλημμένα, τον ερυθρό σηματοδότη και να μπαίνει μέχρι και στο αντίθετο ρεύμα, την ώρα που αστυνομικοί τον κυνηγούν και προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν.

Στο βίντεο με τη χαρακτηριστική λεζάντα «σκ@@, παραλίγο να μας πιάσουν», ο συνεπιβάτης της μηχανής καταγράφει τις ριψοκίνδυνες κινήσεις του αναβάτη ο οποίος αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεών του, κινείται με επικίνδυνο τρόπο ακόμα και σε στενούς δρόμους.

Όπως ειπώθηκε, στα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο ακούγεται σειρήνα που θυμίζει αστυνομία, με τον συνεπιβάτη να λέει στον οδηγό της μηχανής «φύγε, φύγε, φύγε».

Στα επόμενα δύο λεπτά του βίντεο, ο αναβάτης παραβιάζει το κόκκινο, μαρσάρει για να υποχρεώσει άλλους οδηγούς να κάνουν στην άκρη, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και κάνει σφήνες ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα.

Μάλιστα, όταν στα σχόλια του επισημαίνουν να το σβήσει γιατί «θα σε βλέπουμε στις ειδήσεις», ο χρήστης του TikTok απαντά «αυτό περιμένω».