Athens Pride 2026: Σήμερα η Πορεία Υπερηφάνειας - Το πρόγραμμα της ημέρας

Υπενθυμίζοντας πως δεν είναι απλά μία γιορτή ορατότητας, το Athens Pride 2026 «μεταμορφώνει» το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Συντάγματος σε έναν χώρο διεκδίκησης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας για τα LGBTQI+ άτομα.

«Σε μια περίοδο που τα LGBTQI+ και ειδικότερα τα trans, non-binary και ίντερσεξ άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμένη ορατότητα σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο, η παρουσία στον δρόμο έρχεται ως ανάγκη, και ως απάντηση σε οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης των ταυτοτήτων μας. Η πορεία είναι χώρος διεκδίκησης, γιορτής, μνήμης αλλά και συλλογικής δράσης με ένα μήνυμα: “Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα”» περιγράφει η διοργανώτρια αρχή του Athens Pride 2026.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Athens Pride 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου και θα κορυφωθούν το απόγευμα, στις 19:00, με τη Πορεία Υπερηφάνειας και τη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος.

Athens Pride 2026: Το Πρόγραμμα της Ημέρας

Τα περίπτερα ξεκινούν τη λειτουργία τους από τις 12 το μεσημέρι, με μουσική απο τις DJ Ceali και Syria. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δράσεις της ημέρας με τις δράσεις του εθελοντισμού όπως το «Πάρε-Δώσε»: Ανταλλαγή post-it notes με μηνύματα αγάπης και υποστήριξης. Καθώς και το «Smash the stereotypes»: Ένα fun activity για να σπάσουμε τα στερεότυπα στην πράξη.

Στα παρτέρια παράλληλα θα υπάρχει μια δράση για όλη την οικογένεια (παιδιά και γονείς) στην πλατεία Συντάγματος από τις Πέννυ Λημναίου και Χαρά Καρυπίδου, η «Yoga αλλιώς» στις 12:00.

Τέλος, όλη την ημέρα θα λειτουργεί η δράση «Φωτογραφίσου»: Rainbow photoshooting spot. Πιο συγκεκριμένα στις ώρες 12:00-13:00 και 16:00-17:00 η δράση θα πραγματοποιείται από φωτογράφους.

Στις 16:00 θα ξεκινήσουν οι απογευματινές δράσεις με τα Yoga and Sport for Refugees, και μια συζήτηση από την Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh» με τους Αργυρή Ερωτοκρίτου και Κώστα Καραγιάννη με θέμα: «Να χτίσουμε την κοινωνία της απελευθέρωσης».

Στις 17:00 θα πραγματοποιηθούν δράσεις για γονείς και παιδιά με δημιουργικές μικρές δραστηριότητες, ενώ μέχρι τις 21:00 θα υπάρχουν Παιχνίδια Γνωριμίας για τα άτομα που ηρθαν μόνα τους, με icebreaker ερωτήσεις και νέα match και φιλίες πάνω στην πλατεία.

Τέλος, από τις 18:00 και για 15 λεπτά η Αγία Φανφάρα, η 25μελής χάλκινη μπάντα θα φέρει τον απόλυτο διονυσιακό πανζουρλισμό στην πλατεία λίγο πριν την επίσημη έναρξη της πορείας υπερηφάνειας.

Η Μεγάλη Πορεία Υπερηφάνειας για το Athens Pride 2026

Την ίδια ώρα, το απογευματινό πρόγραμμα της κεντρικής Σκηνής ξεκινά στις 17:00 με 6 Zumba Instructors από τη Zumba Greece που ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας ξεσηκώσουν με τον πιο διασκεδαστικό χορό του πλανήτη. Θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί των LGBTQI+ οργανώσεων μέχρι τις 18:30 και θα ακολουθήσει μουσικό performance απο την Konikou.

Το απογευματινό πρόγραμμα παρουσιάζει ο stand up comedian Αρης Ψυλιάκος.

Στις 18:00 ξεκινά η προσυγκέντρωση ομάδων και οργανώσεων μπροστά από τη Βουλή ενώ η έναρξη θα γίνει στις 19:00 με το ανοιγμα της τριαντάμετρης rainbow σημαίας. Στη πορεία θα μας ξεσηκώνουν οι Batala, Quilombo και Dançauê, μαζί με όλα τα μπλοκ των οργανώσεων και άρματα.

Για τα άτομα τα οποία θα παραμείνουν στην πλατεία (από τις 19:30 μέχρι τις 20:30) οι κορυφαίες djs της techno σκηνής Até & Salin θα ξεσηκώσουν το κοινό μέχρι την επιστροφή της πορείας υπερηφάνειας.

Τη βραδιά παρουσιάζουν οι Andromeda Balls και Χριστίνα Βούλγαρη, ενώ στη σκηνή του Athens Pride συμμετέχουν οι Black Unit, Δημήτρης Σαμόλης, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Φώτης Λάμαρης και η μοναδική Ματούλα Ζαμάνη, μαζί με performances, live μουσική και μία special guest εμφάνιση-έκπληξη που θα ανακοινωθεί μόνο πάνω στη σκηνή.

Από queer pop ήχους και tribute performances μέχρι χορό, live μουσική και iconic στιγμές, η βραδιά υπόσχεται να γίνει μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού Athens Pride.