Athens Pride 2026: Ανοιχτά καλέσματα για συμμετοχή

Καθώς η προετοιμασία για το Athens Pride 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη, η διοργάνωση απευθύνει μια σειρά από ανοιχτά καλέσματα συμμετοχής προς την LGBTQI+ κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.

Το Athens Pride, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «χτίζεται κάθε χρόνο μέσα από τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές εμπειρίες, ταυτότητες και ιδέες. Τα ανοιχτά καλέσματα αποτελούν έναν βασικό τρόπο ώστε η διοργάνωση να παραμένει ανοιχτή, συλλογική και αντιπροσωπευτική της κοινότητας που την διαμορφώνει».

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, άτομα, ομάδες και καλλιτεχνά μπορούν να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση του Athens Pride, στις καλλιτεχνικές δράσεις και στην κεντρική καμπάνια της χρονιάς.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ανοιχτά καλέσματα για τη φετινή διοργάνωση:

«Το μήνυμα είσαι εσύ»

Ανοιχτό κάλεσμα για τη συμμετοχή στην Κεντρική Καμπάνια του Athens Pride

Το Athens Pride καλεί άτομα από την κοινότητα να συμμετάσχουν στη φετινή καμπάνια της διοργάνωσης.

Τα συμμετέχοντα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν για την καμπάνια ή/και να μοιραστούν μια σύντομη προσωπική ιστορία ή εμπειρία που συνδέεται με το μήνυμα της χρονιάς. Οι ιστορίες αυτές θα αποτελέσουν μέρος της επικοινωνίας του Athens Pride, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές φωνές και πραγματικότητες της κοινότητας.

Σύνδεσμος φόρμας: https://forms.gle/eo5XRy1SgDVC8KPq5

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη 19 Μαρτίου

«Ανοιχτός χώρος ιδεών!»

Ανοιχτό κάλεσμα για δράσεις και συμμετοχές στο προφεστιβαλικό πρόγραμμα

Παράλληλα, το Athens Pride καλεί ομάδες, συλλογικότητες, οργανώσεις και ατομικότητες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για δράσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της εβδομάδας Pride.

Οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

συζητήσεις

εργαστήρια

performances

προβολές

καλλιτεχνικές δράσεις

κοινοτικές δραστηριότητες

Στόχος είναι η εβδομάδα Pride να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και ορατότητας για ζητήματα που αφορούν την LGBTQI+ κοινότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνδεσμος φόρμας: https://forms.gle/YRDvDjv7FG3Fcnxu9

Καταληκτική Ημερομηνία: 23 Μαρτίου

«Ραντεβού στο Σύνταγμα»

Ανοιχτό κάλεσμα ομαδών, οργανώσεων και συλλογικοτήτων

Το Athens Pride απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς ομάδες, οργανώσεις και συλλογικότητες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στην Κεντρική Ημέρα της διοργάνωσης το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος.

Το κάλεσμα απευθύνεται σε ομάδες, οργανώσεις και συλλογικότητες που μπορούν να συμμετέχουν με περίπτερο για την παρουσίαση της δράσης τους, ενημερωτικό υλικό, δράσεις ή παρεμβάσεις στον χώρο της διοργάνωσης, καθώς και με δημιουργικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ορατότητα και τη στήριξη της LGBTQI+ κοινότητας.

Στόχος του καλέσματος είναι η Κεντρική Ημέρα να διαμορφωθεί ως ένας ζωντανός χώρος συνάντησης για την κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, όπου διαφορετικές εμπειρίες και πρωτοβουλίες θα μπορούν να συναντηθούν, να δικτυωθούν και να μοιραστούν τη δράση τους με το κοινό.

Με αυτόν τον τρόπο, ο δημόσιος χώρος της πόλης μετατρέπεται για μία ημέρα σε ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και δυναμικό πεδίο παρουσίας και έκφρασης για όλες, όλους και όλα.

Σύνδεσμος φόρμας: https://forms.gle/eCYFJ9BfkUGAP1Jj7

Καταληκτική ημερομηνία: 12 Απριλίου

«Η σκηνή σου ανήκει!»

Ανοιχτό κάλεσμα για Djs, performers, singers

Το Athens Pride απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς μουσικούς, DJs και καλλιτεχνικά σχήματα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις μουσικές σκηνές της διοργάνωσης.

Τα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να εμφανιστούν στις σκηνές του Athens Pride, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού προγράμματος που αντανακλά τη δημιουργικότητα και την ποικιλομορφία της κοινότητας.

Σύνδεσμος φόρμας: https://forms.gle/78jMckGRt9y5vxh4A

Καταληκτική Ημερομηνία: Ανοιχτό όλο το χρόνο

«Έλα όπως είσαι»

Ανοιχτό κάλεσμα για αιτήσεις εθελοντισμού

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες άτομα προσφέρουν εθελοντικά την ενέργεια, τον χρόνο και τη δημιουργικότητά τους στο Athens Pride.

Η εθελοντική μας ομάδα δρα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στοχεύοντας στη δημιουργία ασφαλέστερων και ανοιχτών χώρων για κάθε άτομο. Χώρων όπου η αυθεντικότητα, η ποικιλομορφία και η συνεργασία, συναντιούνται και λάμπουν μαζί.

Εδώ, δεν χρειάζεται να προσαρμοστείς. Έλα όπως είσαι!

Σύνδεσμος φόρμας: https://forms.gle/ZeXGD6iTzqCMPTsP6

Καταληκτική ημερομηνία: Μάιος 2026

Athens Pre Pride Party

Το Athens Pre Pride Party επιστρέφει για τρίτη χρονιά, το Σάββατο 4 Απριλίου, στην Πειραιώς 260, στον εμβληματικό χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, «σε μια περίοδο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα αμφισβητούνται και οι επιθέσεις κατά LGBTQI+ ατόμων τείνουν να κανονικοποιηθούν, η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι συλλογική. Καλούμε την κοινότητα, μαζί με όλες τις συμμαχίες της, να σταθούν έμπρακτα δίπλα στο Athens Pride, υπερασπιζόμενες τον χώρο ορατότητας, διεκδίκησης και ελευθερίας που έχουμε χτίσει μαζί.

Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις που συγκέντρωσαν χιλιάδες συμμετέχοντα, το Athens Pre Pride Party έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες LGBTQI+ εκδηλώσεις της χρονιάς. Ας μετατρέψουμε ξανά τη βραδιά σε σημείο συνάντησης της κοινότητας, σε μια γιορτή ορατότητας, ενδυνάμωσης και συλλογικότητας».

H εκδήλωση αποτελεί το επίσημο party της φετινής διοργάνωσης, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει DJ sets, live εμφανίσεις και special acts. Η μουσική της βραδιάς θα κινηθεί ανάμεσα σε mainstream Pop, Reggaeton, RnB, Baile Funk, Disco House, House και Techno δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό club περιβάλλον δίνοντας τον παλμό για το ραντεβού της 13ης Ιουνίου στην Πλατεία Συντάγματος.

Το Athens Pre Pride Party είναι η ετήσια fundraising εκδήλωση του Athens Pride. Το σύνολο των εσόδων της βραδιάς θα διατεθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της φετινής διοργάνωσης, «ενισχύοντας την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητά του. Η συμμετοχή του κοινού δεν είναι μόνο συμβολική, αλλά μια ουσιαστική πράξη στήριξης».

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Athens Pride με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μια σύμπραξη που τα τελευταία χρόνια ενισχύει την παρουσία της LGBTQI+ κοινότητας στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης.

«Το Pre Pride Party δεν είναι απλώς μια βραδιά διασκέδασης. Είναι μια συλλογική δήλωση ορατότητας, αποδοχής και διεκδίκησης» επισημαίνει η ανακοίνωση.

Πρόγραμμα

Djs (a-z)

Ceali

Kakou

MLNQ

Myrto

Nick Matthew

Performance

House of Milan

Special Guest

GVG LOU

Nikos Ganos

Booths

Generation Act

Checkpoint

Athens Pride Volunteers

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Απριλίου

Ώρα: 23:00 - 06:00

Χώρος: Πειραιώς 260, Χώρος Δ

Εισιτήρια: https://cometogether.live/event/4959/athens-pre-pride-party-2026