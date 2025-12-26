Αταλάντη: Σκύλος δάγκωσε γυναίκα και της έκοψε δύο δάχτυλα

Σοβαρά τραυματίστηκε μία γυναίκα στην Αταλάντη τα Χριστούγεννα, όταν δέχτηκε επίθεση από σκύλο που ανήκε σε γείτονά της.

Η επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλα από το χέρι της.

Η επίθεση του σκύλου στην Αταλάντη

Η γυναίκα είχε βγει νωρίτερα για να διασκεδάσει με την οικογένειά της λόγω των εορτών και κατά την επιστροφή της στο σπίτι το βράδυ, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον δεσποζόμενο σκύλο-φύλακα του γείτονα, ο οποίος της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο ΚΑΤ, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και αποκατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από τη βραδινή έξοδο της οικογένειας, είχαν ζητήσει από τον γείτονα να φροντίσει ώστε ο σκύλος να είναι δεμένος, κάτι που φαίνεται πως δεν έγινε.

Με πληροφορίες από LamiaReport