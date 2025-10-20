Αστυνομικός κατήγγειλε συνάδελφό της, πρώην σύντροφό της, για ξυλοδαρμό σε κέντρο διασκέδασης

Περιστατικό έμφυλης βίας καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου μία γυναίκα πρώην αστυνομικός κατήγγειλε -και με βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok- τον πρώην σύντροφό της και εν ενεργεία αστυνομικό ότι την ξυλοκόπησε.

Μάλιστα, σε βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα από το κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην Ποσειδώνος φαίνεται το ζευγάρι των αστυνομικών να διαπληκτίζεται, με τη γυναίκα να καταγγέλλει επανειλημμένα στους συναδέλφους της τη συμπεριφορά του άνδρα, και γι' αυτόν τον λόγο τής είχε χορηγηθεί panic button.

Στο σχετικό βίντεο φαίνεται ο άνδρας αστυνομικός να κάθεται πάνω από την τσάντα της γυναίκας , ενώ στη συνέχεια την ξυλοκοπεί, ρίχνοντάς την στο πάτωμα. Η αστυνομικός, 27 ετών, μέσω του panic button, κάλεσε τους συναδέλφους της για να τον συλλάβουν, ωστόσο ο άνδρας εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Οι δύο αστυνομικοί, όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, κάθονταν σε διαφορετικές παρέες κατά τη διάρκεια του περιστατικού, την ώρα που οι έρευνες των Αρχών για τη σύλληψη του άνδρα αξιωματικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τι κατήγγειλε για το περιστατικό στην Ποσειδώνος η αστυνομικός

«Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, όπου συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί. Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, ενώ ο καταγγελλόμενος αστυνομικός αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν η αστυνομικός είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη για τα ταξίδια και τον τρόπο ζωής της, εκείνη είχε υποστηρίξει ότι πίσω από τις φήμες βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της, αφήνοντας τότε αιχμές για στοχοποίησή της.