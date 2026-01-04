Άστατος ο καιρός σήμερα: «Με λασποβροχές τα Θεοφάνεια», λέει ο Τσατραφύλλιας

Με άστατο καιρό ολοκληρώνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του έτους.

Σήμερα Κυριακή, σύμφωνα με την εκτίμηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, συννεφιές επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ειδικά προς τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Αν. Αιγαίου, οι συννεφιές κατά τόπους θα είναι αυξημένες και θα συνοδευθούν από πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Στην Αττική οι συννεφιές εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο, από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός επιφυλάσσει συννεφιές με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές και θερμοκρασίες από 12 έως 19 βαθμούς.

Ο καιρός ανήμερα των Θεοφανείων

Με ανάρτησή του στα social media, o Γιώργος Τσατραφύλλιας παρουσίασε την εκτίμησή του για τον καιρό ανήμερα των Θεοφανείων.

Όπως έγραψε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, αναμένονται λασποβροχές.

Στην ίδια ανάρτηση, ενημέρωσε ότι η χώρα έχει μπει «σε διαδικασία απόψυξης έχει μπει με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Οι βροχές το Σ/Κ θα είναι περιορισμένες στη δυτική Ελλάδα ,τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα την Τρίτη ( Θεοφάνια) και την Τετάρτη. Μάλιστα την Τρίτη (Θεοφάνεια) και την Τετάρτη οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες μέχρι την Τετάστη 7/1 με εντάσεις στα 7-8 μποφόρ στα πελάγη. Κρύα δεν φαίνονται προς το παρόν».