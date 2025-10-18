Άστατος καιρός σήμερα: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Με φθινοπωρινό πρόσωπο ξεκινά ο καιρός το Σάββατο (18/10) σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες, με παροδικές βροχές κυρίως στα δυτικά και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί άστατος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και βορειοδυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα στραφούν από το μεσημέρι σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, και τοπικά τους 25°C σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές, θερμοκρασία έως 21°C.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις και τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι.

Αττική: Παροδικές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί, θερμοκρασία έως 24°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με ασθενείς βροχές και μικρή πτώση θερμοκρασίας, έως 20°C.

Η εξέλιξη του καιρού:

Κυριακή (19/10): Άστατος καιρός στα κεντρικά και νότια με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές σε Πελοπόννησο και Ιόνιο.

Δευτέρα (20/10): Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα νότια.

Τρίτη (21/10): Βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Τετάρτη (22/10): Νέα επιδείνωση στα δυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν το βράδυ.

Το φθινόπωρο δείχνει πλέον το πιο γνώριμο πρόσωπό του, με διαδοχικά κύματα βροχών και ήπιες θερμοκρασίες, ενώ η νέα εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών φαινομένων.