Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι και τον 12χρονο - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείαςτου Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, στον Ασπρόπυργο.

Ο ανήλικος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης.

Πώς έγινε το τροχαίο στον Ασπρόπυργο

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τα πρώτα στοιχεία της τροχαίας, ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι, φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα και στο πόδι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα. Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο.

Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ