Ασπρόπυργος: Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο του 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι και παρασύρθηκε από όχημα

Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η πολύωρη επέμβαση, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης, διήρκησε περίπου τρεισήμισι ώρες, με τους νευροχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τις εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί από τη σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του.

Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ο 12χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό πόδι, καθώς και τραυματισμούς στον θώρακα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Αθανασίου Τσίγκου, όταν φέρεται να παραβίασε πινακίδα STOP και να εισήλθε στην οδό Θρασυβούλου, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.