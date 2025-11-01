Ασπρόπυργος: «Άκρη όλοι» - Βίντεο από την κατάρρευση της 10χρονης στο προαύλιο

Θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Ασπρόπυργου, η είδηση του θανάτου της 10χρονης μαθήτριας σε δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν η 10χρονη την ώρα που βρισκόταν στο γήπεδο μπάσκετ του σχολείου της στον Ασπρόπυργο, κατέρρευσε μπροστά σε μαθητές και γονείς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ανήλικη δεν έκανε γυμναστική εκείνη τη στιγμή, αλλά περπατούσε και ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της.

Στο σημείο όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, επικρατεί πανικός, με γονείς και μαθητές να κοιτούν σαστισμένοι τη 10χρονη που βρίσκεται στο έδαφος του προαυλίου μετά την κατάρρευσή της.

Ο γυμναστής κάλεσε άμεσα τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο. Μάλιστα στο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που καταφτάνει το ασθενοφόρο, καθώς ακούγονται φωνές «άκρη όλοι, άκρη παιδιά».

Ασπρόπυργος: Δεν υπήρχε καταγεγραμμένο πρόβλημα υγείας της 10χρονης

Η ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς αναπνοή και σφυγμό στο Θριάσιο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως η ιατρική καρτέλα της ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπήρχε κάποιο καταγεγραμμένο πρόβλημα υγείας. Την ίδια ώρα, ο γυμναστής του παιδιού κλήθηκε να δώσει κατάθεση για το περιστατικό.

Τέλος, η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της.