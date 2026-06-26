Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι αναβίωσαν στον Πειραιά το θρησκευτικό τους έθιμο

Δεκάδες σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά για να τιμήσουν την Ασούρα, τη σημαντική ισλαμική αργία που σηματοδοτεί την επέτειο θανάτου του ιμάμη Χουσεΐν, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ.

Όπως σε ολόκληρο τον κόσμο, η σημαντικότερη θρησκευτική εορτή των σιιτών πραγματοποιείται τη 10η ημέρα του μήνα Μουχαράμ, του πρώτου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου.

Σε αυτοσχέδιο χώρο λατρείας, πραγματοποιήθηκε το έθιμο της αναπαράστασης του μαρτυρίου του Χουσεΐν, με δεκάδες πιστούς να αυτομαστιγώνονται χρησιμοποιώντας μαστίγια με ιμάντες, στις άκρες των οποίων συνήθως είναι δεμένα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα.

Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI