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Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι αναβίωσαν στον Πειραιά το θρησκευτικό τους έθιμο

ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΣΤΙΓΩΘΗΚΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΜΕΝΑ ΒΑΡΙΑ Η ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

The LiFO team
ΑΣΟΥΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Δεκάδες σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά για να τιμήσουν την Ασούρα, τη σημαντική ισλαμική αργία που σηματοδοτεί την επέτειο θανάτου του ιμάμη Χουσεΐν, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ.

Όπως σε ολόκληρο τον κόσμο, η σημαντικότερη θρησκευτική εορτή των σιιτών πραγματοποιείται τη 10η ημέρα του μήνα Μουχαράμ, του πρώτου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου.

Σε αυτοσχέδιο χώρο λατρείας, πραγματοποιήθηκε το έθιμο της αναπαράστασης του μαρτυρίου του Χουσεΐν, με δεκάδες πιστούς να αυτομαστιγώνονται χρησιμοποιώντας μαστίγια με ιμάντες, στις άκρες των οποίων συνήθως είναι δεμένα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα.

Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά - Αναβίωσαν το έθιμο του αυτομαστιγώματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά - Αναβίωσαν το έθιμο του αυτομαστιγώματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά - Αναβίωσαν το έθιμο του αυτομαστιγώματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά - Αναβίωσαν το έθιμο του αυτομαστιγώματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά - Αναβίωσαν το έθιμο του αυτομαστιγώματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά - Αναβίωσαν το έθιμο του αυτομαστιγώματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά - Αναβίωσαν το έθιμο του αυτομαστιγώματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
 
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