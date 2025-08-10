Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο «Γ. Γεννηματάς» – Εργαζόμενη σώθηκε την τελευταία στιγμή

Ασανσέρ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» υποχώρησε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο, σύμφωνα με καταγγελία εργαζομένων, το απόγευμα της Κυριακής (10/8). Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, την ώρα της βλάβης μέσα στον θάλαμο βρισκόταν εργαζόμενη τεχνολόγος, η οποία μετέφερε βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα.

Την κρίσιμη στιγμή, ο ανελκυστήρας άρχισε να υποχωρεί και, με τη βοήθεια συναδέλφου της, η εργαζόμενη πρόλαβε να βγει έξω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο θάλαμος, με την πόρτα ανοιχτή, κατέβηκε απότομα στο ισόγειο.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ζητούν την άμεση συντήρηση και τον έλεγχο όλων των ανελκυστήρων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.

Ανακοίνωση του νοσοκομείου για το περιστατικό

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου «ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ενημερώνει ότι σήμερα, (10/08) και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω.

Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).