Αρτοποιός για τις φωτιές: Ισχυρές δυνάμεις στα τρία ενεργά μέτωπα – «Το ηθικό μας παραμένει άκαμπτο παρά τις απώλειες»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοποιός μίλησε για τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς.

Ο Κ. Αρτοποιός τόνισε ότι παρά το βαρύ πένθος που έχει το σώμα, μετά την απώλεια των τριών συναδέλφων, «οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη στα τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα, σε Ρέθυμνο, Σητεία και Πλωμάρι Λέσβου».

«Το ηθικό μας παραμένει άκαμπτο, παρά τις απώλειες των πυροσβεστών μας», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Αρτοποιός εκ μέρους του αρχηγού, της φυσικής ηγεσίας και ολόκληρης της πυροσβεστικής οικογένειας, τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που, όπως είπε, «έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος», δίνοντας την υπέρτατη μάχη για την προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Το δυσκολότερο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις εξελίχθηκαν κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως τα μηνύματα του 112 και πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές που απειλήθηκαν.

Σύμφωνα με την επιχειρησιακή ενημέρωση, το πιο ενεργό μέτωπο βρίσκεται στο Ρέθυμνο, στη Νέα Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Στην περιοχή επιχειρούν 224 πυροσβέστες, έντεκα ομάδες δασικών κομάντος, 53 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Όπως ανέφερε, η κύρια ανησυχία εντοπίζεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής, στο δυτικό τμήμα του μετώπου, ενώ στα υπόλοιπα σημεία υπάρχουν διάσπαρτες θερμές εστίες και καπνογόνα σημεία, τα οποία αναζωπυρώνονται εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Με πληροφορίες από ertnews

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