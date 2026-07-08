Αρτέμιδα: Μυστήριο με την εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας - Αγνοείται από τον Μάιο

Τι λέει ο σύζυγός της και πρώην συνεργάτιδά της - Για «πολύ μπλεγμένη υπόθεση» μιλά ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής

Αγνοούμενη παραμένει η μεταφράστρια από την Κίνα, Γιου Τινγκ, με τις έρευνες για τον εντοπισμό της να βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Ο σύζυγός της επιβεβαίωσε στον ΣΚΑΙ, πως πρόκειται για μια αγαπητή γυναίκα, η οποία είχε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους της κινεζικής κοινότητας στην Ελλάδα.

«Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από την Αστυνομία, δεν με έχουν καλέσει. Εγώ δεν τους έχω προσανατολίσει κάπου», ανέφερε στο «Live You».

Στην εκπομπή αναφέρεται νωρίτερα, ότι η γυναίκα εξαφανίστηκε από τις 20 Μαΐου, αλλά η εξαφάνισή της δηλώθηκε 10 Ιουνίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής, η Τινγκ εθεάθη τελευταία φορά στο Νομισματοκοπείο. Εκεί φέρεται ότι θα έδειχνε κάποιο διαμέρισμα σε συμπατριώτες της. Ο σύζυγός της αναφέρει ότι η τελευταία του επικοινωνία μαζί της, ήταν το πρωί της 20ής Μαΐου. Μέσα στις επόμενες ημέρες, ο ίδιος δεν ελάμβανε απάντηση στα μηνύματα που της έστελνε. «Έδειχνε ότι δεν έχει σήμα», περιγράφει.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στην εκπομπή το σχόλιο που έκανε νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επιβεβαίωσε ότι η Γιου Τινγκ δεν έχει φύγει από τη χώρα τουλάχιστον χρησιμοποιώντας τα νόμιμα ταξιδιωτικά της έγγραφα.

Κινέζα μεταφράστρια: «Μπλεγμένη υπόθεση» λέει ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής

Μιλώντας στο Action 24, ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, χαρακτήρισε την υπόθεση «πάρα πολύ μπλεγμένη».

Όπως είπε, η αγνοούμενη ασχολούνταν με πολλές οικονομικές δραστηριότητες. «Ήταν μεσάζοντας για Κινέζους με Golden Visa, Κινέζους που αποκτούσαν κτίρια και επιχειρήσεις... Ήταν νόμιμη εκπρόσωπος σε κάποιες επιχειρήσεις, ενώ δάνειζε και χρήματα, αλλά δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Ο σύζυγός της μού είπε ότι είχε δανείσει 100.000 ευρώ, 30, 20, 50... σε διαφορετικά πρόσωπα. Με κάποιους βρισκόταν σε δικαστική αντιδικία», ανέφερε.

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Σύμφωνα με τον Γ. Καλλιακμάνη, τα επικρατέστερα σενάρια είναι είτε να την έβλαψε κάποιος, είτε να εξαφανίστηκε οικειοθελώς. «Το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας το αποκλείω εντελώς», είπε εξηγώνρας ότι σε κάθε εξαφάνιση εξετάζονται όλα τα σενάρια, «όμως για μένα αυτό δεν υπάρχει καν. Πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι να την έβλαψε κάποιος», είπε.

Για τη Γιου Τινγκ μίλησε και πρώην συνεργάτιδά της στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, περιγράφοντάς την ως μια ιδιαίτερα εργατική και αξιόπιστη επαγγελματία.

«Τη γνώρισα πριν από μερικά χρόνια, στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής συνεργασίας. Είναι σοβαρή επαγγελματίας, πολύ εργατική και πολύ καλή στη δουλειά της, ήταν πολύ συνεργάσιμη», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, της είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η αγνοούμενη έδειχνε ικανοποιημένη τόσο από την επαγγελματική όσο και από την προσωπική της ζωή. «Μου είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της είναι μηχανικός και ταξιδεύει συχνά λόγω της δουλειάς του. Παρ' όλα αυτά, είχε πολύ καλή σχέση με την πεθερά της», πρόσθεσε.

Η ίδια σημείωσε τέλος, ότι η Γιου Τινγκ «ασχολείται με εξυπηρετήσεις πελατών και διαμεσολαβήσεις για την κινεζική κοινότητα, έχει βοηθήσει πολλούς Κινέζους για Golden Visa».

Με πληροφορίες από Action24, ΣΚΑΪ