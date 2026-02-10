Άρτα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

Σε ηλικία 35 ετών έφυγε -ξαφνικά- από τη ζωή μία νηπιαγωγός στην Άρτα, με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να έρχονται σήμερα στα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η απόφραξη εντέρου προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου της 35χρονης νηπιαγωγού στην Άρτα, η οποία έφυγε από τη ζωή δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μια κατάσταση που -όπως επισημαίνουν ειδικοί- θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα.

Άρτα: Τι περιγράφει η ιατροδικαστική εκτίμηση

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη τις τελευταίες ημέρες πιθανόν εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί ραγδαία και μοιραία.

Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε και όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρή.

Άρτα: Τι αναφέρει η μητέρα της 35χρονης

Η μητέρα της μιλώντας σε εκπομπή του STAR, περιέγραψε φανερά συγκλονισμένη, τη στιγμή που η κόρη της κατέρρευσε.

«Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα. Καλά είμαστε, εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη δεν ξέρω και εγώ, τι συνέβη», ανέφερε αρχικά.

«Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να ’ρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από ’κει [...] Όπως προχώρησε να πάει προς στην κουζίνα της, έπεσε», συνέχισε.

«Δυο γέννες, δυο, αυτά δεν είχαμε προβλήματα. Πριν 15 μέρες κάναμε καρδιολογικές, υπέρηχο, καρδιογράφημα. “Είσαι εντάξει, δεν θα πάθει κανείς τίποτα”, μας λέγανε», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι γιατροί εκτιμούν πως πρόκειται για ανακοπή, ωστόσο αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα αποσαφηνίσει τα αίτια του θανάτου της.