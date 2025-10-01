Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος μετά την εισαγωγή της στη Μαιευτική Κλινική

Την τελευταία της πνοή άφησε 28χρονη έγκυος στην Άρτα, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στη Μαιευτική Κλινική της πόλης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η νεαρή γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής (28/9), έχοντας αιμορραγία.

Έπειτα από εξετάσεις κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Επιπλέον της χορηγήθηκε αντιβίωση η οποία, σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, της προκάλεσε αλλεργικό σοκ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην ΜΕΘ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 28χρονη, που διένυε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, κατέληξε.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου.