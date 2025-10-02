Άρτα: Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια καταθέτει η οικογένεια της 28χρονης εγκύου

Από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού, πέθανε 28χρονη έγκυος στην Άρτα, στο νοσοκομείο της πόλης.

Η γυναίκα είχε μεταβεί με αιμορραγία στη μαιευτική κλινική, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζήτησε διερεύνηση για την τήρηση των πρωτοκόλλων.

Άρτα: Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, ανακοίνωσε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ ζητείται άμεση εκταφή για νεκροψία–νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι δεν διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή διότι οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατο από αναφυλακτικό σοκ, ενώ και η οικογένεια δεν την είχε ζητήσει. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι από την ΕΔΕ θα προκύψουν οι ακριβείς συνθήκες και τυχόν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού.

Η 28χρονη, που δεν είχε ιστορικό αλλεργιών, υπέστη το σοκ λίγα λεπτά μετά τη χορήγηση του αντιβιοτικού. Άφησε πίσω της τον σύζυγό της και το δίχρονο παιδί τους.