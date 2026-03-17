Άρτα: Επί τρεις ώρες ήταν εγκλωβισμένος ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του

Οι συνάδελφοί του παρότι γνώριζαν πού είχε θαφτεί, δεν μπορούσαν να τον απεγκλωβίσουν

Τη ζωή του έχασε στην Άρτα ένας εργάτης, ο οποίος καταπλακώθηκε μετά από μεγάλη κατολίσθηση.

Όταν η πυροσβεστική κατάφερε να τον απεγκλωβίσει ήταν ήδη αργά.

Η τραγωδία στην Άρτα

Σύμφωνα με τον Alpha, στο σημείο είχαν ξεκινήσει έργα για ένα αποστραγγιστικό κανάλι, στο οποίο εργάζονταν ο άτυχος άνδρας μαζί με 4 συνάδελφούς του, ενώ ο ίδιος φαίνεται πως βρισκόταν σε αρκετά χαμηλό σημείο.

Ξαφνικά σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να θαφτεί κάτω από το χώμα.

Οι συνάδελφοί του παρότι γνώριζαν πού βρισκόταν, δεν ήταν σε θέση να τον βοηθήσουν.

Οι εργαζόμενοι κάλεσαν άμεσα την πυροσβεστική και η επιχείρηση απεγκλωβισμού κράτησε 3 ώρες.

Ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

