Άρτα: ΕΔΕ για την 28χρονη έγκυο που πέθανε έπειτα από αλλεργικό σοκ - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, μετά τον θάνατο 28χρονης εγκύου που εισήχθη εσπευσμένα με πόνους στην κοιλιά και αιμορραγία και πέθανε έπειτα από αλλεργικό σοκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η νεαρή γυναίκα είχε κολπική αιμόρροια (σ.σ. παρουσία αίματος στον κόλπο). Στη συνέχεια της δόθηκε φαρμακευτική αγωγή, όμως κατά τη διάρκεια της χορήγησης η 28χρονη παρουσίασε «επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ».

Στη συνέχεια οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, την διασωλήνωσαν και την έβαλαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, λίγο μετά η 28χρονη κατέληξε.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».