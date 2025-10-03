Άρτα: Αύριο η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Τι ισχυρίζονται η νοσηλεύτρια και ο γυναικολόγος για το τι συνέβη

Το «πράσινο φως» για την εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της αιφνιδίως την περασμένη Τετάρτη από αναφυλακτικό σοκ μέσα στο νοσοκομείο της περιοχής, έδωσαν οι αρμόδιες Αρχές στην Άρτα.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει αύριο το πρωί, παρουσία αστυνομικών αρχών και ιατροδικαστή, στο νεκροταφείο του χωριού όπου έχει ταφεί η 28χρονη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Άρτα: Η οικογένεια της 28χρονης εγκύου ζητά απαντήσεις

Η οικογένεια της 28χρονης ζητά απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Οι Αρχές αναμένουν ότι από τα νέα ευρήματα θα προκύψουν σαφέστερες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στον τραγικό θάνατο της 28χρονης μέσα στο νοσοκομείο.

Από την ΕΔΕ πάντως, σύμφωνα με το Mega, το κρίσιμο που πρέπει να απαντηθεί, είναι στα πόσα λεπτά μετά την αναφυλαξία της χορηγήθηκε η αδρεναλίνη δηλαδή σε πόσα λεπτά αντιλήφθηκαν πως επρόκειτο για αναφυλακτικό σοκ και πόσο άμεσα έδρασαν για να την σώσουν.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο Live News είπε πως την ημέρα που εισήχθη η 28χρονη, στο νοσοκομείο ήταν μία νοσηλεύτρια, μία μαία και μία ειδικευόμενη γιατρός.

«Υπάρχει μία ειδικευόμενη γιατρός, μία νοσηλεύτρια και μία μαία με 4 ασθενείς. Υπάρχει και ο γιατρός, διευθυντής, που είναι σε ετοιμότητα. Δίπλα ακριβώς είναι ΜΕΘ. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Θα πρέπει να δούμε τον τρόπο χορήγησης της αντιβίωσης που γίνεται πάντα με ιατρική εντολή. Υπάρχει ο τρόπος με σύριγγα και ο τρόπος σταγόνα - σταγόνα. Με τη σταγόνα - σταγόνα μπορεί να αντιμετωπιστεί κάποια έκτακτη κατάσταση. Θα πρέπει να απαντηθεί στην ΕΔΕ αυτό. Πρέπει να δούμε και πόσο γρήγορα αντιμετώπισαν αυτήν την επιπλοκή».

Άρτα: Τι ισχυρίζονται η νοσηλεύτρια και ο γυναικολόγος

Για πρώτη φορά η νοσηλεύτρια που της χορήγησε την αντιβίωση μίλησε στο Live News για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνο το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου στον θάλαμο της μαιευτικής κλινικής.

«Δεν με φώναξε ο σύζυγος για να πάω. Ήμουν ήδη μέσα στον θάλαμο μαζί με την γυναίκα, όταν τινάχτηκε από το κρεβάτι και μου είπε: ''Δεν νιώθω καλά''. Αμέσως έτρεξα πάνω της, την έπιασα και την ρώτησα: ''Κορίτσι μου τι έχεις; Τι νιώθεις; Σου έχει ξανασυμβεί;''. Η κοπέλα στην αρχή δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς ένιωθε. Όταν έκανε τον εμετό, αμέσως άρχιζα να φωνάζω. Φώναζα: ”Γρήγορα γιατρός!”. Και ήρθαν άμεσα, πρώτα η ειδικευόμενη και στην συνέχεια φωνάξαμε τον εντατικολόγο και τον αναισθησιολόγο. Αυτά έγιναν μέσα σε πολύ λίγα λεπτά».

Η νοσηλεύτρια με 37 χρόνια προϋπηρεσίας επιμένει πως δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση και πως σε ελάχιστα λεπτά η ειδικευόμενη γιατρός, ο εντατικολόγος και ο αναισθησιολόγος ήταν πάνω από την ασθενή. Ελάχιστα λεπτά μετά την χορήγηση της αντιβίωσης η 28χρονη άρχισε να μην αισθάνεται καλά, έχοντας έντονη αδυναμία. Έκανε εμετό και σύμφωνα με το νοσοκομείο, άμεσα επιλήφθηκαν οι γιατροί οι οποίοι της χορήγησαν αδρεναλίνη, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στην εντατική.

Η νοσηλεύτρια ανέφερε: «Ακούστηκε ότι είπα στον σύζυγο: ''Και τι θες να κάνω εγώ;''. Δεν ισχύει αυτό. Ο σύζυγος ειπώθηκε ότι έψαχνε για γιατρό εκείνη την ώρα. Εγώ του είπα: ''Εγώ είμαι νοσηλεύτρια''. Δεν του είπα ποτέ: ''Τι θες να κάνω;''. Ήμουν εκεί, μαζί με την κοπέλα. Την κρατούσα που έκανε εμετό. Εγώ κατανοώ τον πόνο της οικογένειας. Πονάει, έχει χάσει άνθρωπο, όμως όλοι τρέξαμε. Αμέσως ήρθαν οι γιατροί. Είμαστε κι εμείς όλοι συντετριμμένοι».

Σε άλλο σημείο η νοσηλεύτρια του νοσοκομείου της Άρτας ανέφερε: «Την ρωτήσαμε τρεις φορές αν έχει αλλεργία και μας είπε όχι. Την ρώτησα κι εγώ, και η ειδικευόμενη γιατρός και η μαία. Την ρωτήσαμε ξανά κι εκείνη την ώρα που άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα: ''Είπες ότι δεν έχεις αλλεργίες. Ισχύει;''. Και μας απάντησε: ''Όχι, δεν έχω αλλεργίες''».

Το Live News επικοινώνησε επίσης, με τον γυναικολόγο της 28χρονης. «Με την εμφάνιση αλλεργικού σοκ στην έγκυο γυναίκα, υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής. Η ασθενής δεν έμεινε ούτε μία στιγμή χωρίς επίβλεψη. Χορηγήθηκε άμεσα κορτιζόνη ενδοφλεβίως και κλήθηκε σε συνδρομή ο εφημερεύων ιατρός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ο εφημερεύων αναισθησιολόγος, οι οποίοι προσήλθαν ταχύτατα» ανέφερε αρχικά.

«Ακολούθησε προσπάθεια διασωλήνωσης και οξυγόνωσης, ενώ ταυτόχρονα άρχισε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Στη διαχείριση του περιστατικού συνέδραμε και νοσηλευτικό προσωπικό από τη ΜΕΘ και το Χειρουργείο, με εξειδικευμένη εμπειρία σε περιπτώσεις εντατικής θεραπείας. Η ασθενής αρχικά μεταφέρθηκε στο χώρο ανάνηψης του Χειρουργείου, όπου υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός για συνεχή παρακολούθηση και εντατική υποστήριξη. Το επόμενο πρωί εξασφαλίστηκε κλίνη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η ασθενής μεταφέρθηκε εκεί για συνέχιση της παρακολούθησης και της θεραπείας της» πρόσθεσε.