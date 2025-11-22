Άρτα: Άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι - Στο ίδιο σπίτι ξέσπασε φωτιά

Πυροσβεστική και Αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα στην Άρτα, μετά από πτώση άνδρα από μπαλκόνι σε σπίτι όπου ξέσπασε φωτιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικία του πρώτου ορόφου στην περιοχή Κιρκιζάτες Άρτας. Πληροφορίες, που μεταφέρει η ΕΡΤ, πριν τη φωτιά προηγήθηκε η πτώση του άνδρα, ο οποίος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο.

Στο μπαλκόνι του ίδιου σπιτιού, εντοπίστηκε από την Πυροσβεστική μια γυναίκα σε λιπόθυμη κατάσταση. Αφού την απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής και διασώστες του ΕΚΑΒ, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση του απεγκλωβισμού συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.