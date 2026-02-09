Άρτα: 35χρονη πέθανε την ώρα που θήλαζε - Είχε γεννήσει πριν 15 ημέρες

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Άρτας, μετά την είδηση του θανάτου μιας 35χρονης, δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες το πρωί του Σαββάτου, όταν η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της στην Άρτα και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της.

Τότε φέρεται να ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα, εξηγώντας του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να την επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν πως πρόκειται για ανακοπή, ωστόσο αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα αποσαφηνίσει τα αίτια του θανάτου της.