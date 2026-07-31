Άρση του απαγορευτικού για τα πλοία: Κανονικά τα δρομολόγια

Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου για τα δρομολόγια των πλοίων.

Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται μετά τις 19:00 τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Κατόπιν ενημέρωσης από το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους, να έλθουν σε επικοινωνία με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Δρομολόγια πλοίων: Ταλαιπωρία για επιβάτες με τροποποιήσεις και ακυρώσεις

Αντιμέτωποι με τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων βρέθηκαν οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου, αλλά και οι ταξιδιώτες του Σαββατοκύριακου που είχαν προορισμό τα νησιά.

Το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς και οι ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά, ανέτρεψαν τα σχέδια εκατοντάδων επιβατών.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο οδήγησαν σε αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν ενημέρωση από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την εξέλιξη των δρομολογίων τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews