Άρση lockdown: Επαναλειτουργούν από σήμερα τα θερινά σινεμά

Αρκετές είναι οι δραστηριότητες που ανοίγουν από την ερχόμενη Δευτέρα στο πλαίσιο της άρσης του lockdown.

Σειρά παίρνουν σήμερα τα θερινά σινεμά στα οποία επιτρέπεται η λειτουργία με ανώτατο όριο χωρητικότητας το 75%. Από εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 24 Μαΐου, ανοίγουν τα ΟΠΑΠ PLAY, ενώ στις 28 Μαΐου επιστρέφουν τα θεάματα και οι συναυλίες σε υπαίθριο χώρο με πληρότητα 50%.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ βρίσκονται μέτρα τα οποία δεν θυμίζουν lockdown καθορίζουν όμως σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας, όπως η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (εκτός από την εστίαση) και η απαγόρευση κυκλοφορίας η οποία ξεκινά στις 00:20.

Σημειώνεται επίσης πως στις 31 Μαΐου αναμένεται να επεναλειτουργήσουν τα γυμναστήρια για όλους, με το ακριβές πλαίσιο που θα καθορίζεται από τα μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού να ξεκαθαρίζει έως τέλος του μήνα.

Τέλος σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιτραπεί η μουσική στην εστίαση από τις αρχές Ιουνίου αλλά και να αυξηθεί το όριο στους γάμους το οποίο έχει τεθεί στα 100 άτομα κατά την επαναλειτουργία τους τον Ιούνιο.

Πρεμιέρα με το οσκαρικό “Nomadland” και άλλες 7 ταινίες

Με το άνοιγμα των θερινών σινεμά οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να δουν το Nomadland, την καλύτερη ταινία της χρονιάς, που θριάμβευσε στα Όσκαρ κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου, με την συγκλονιστική Φράνσις ΜακΝτόρμαντ.

Επίσης, θα προβληθούν ακόμη επτά ταινίες και ανάμεσά τους το animation "Soul" (Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων και Μουσικής) και το υπερηρωικό σίκουελ "Wonder Woman 1984".

Nomadlan

Δραματική ταινία, αμερικάνικης παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Κλόι Ζάο, με τους Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Ντέιβιντ Στράδερν, Λίντα Μέι, Σαρλίν Σουάνκι κα. Σίγουρα η ταινία της χρονιάς, πέρα από το θρίαμβο στα Όσκαρ ή τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία.

Αφού χάσει τη δουλειά της σε ένα ορυχείο της Νεβάδα, μετά από πολλά χρόνια, η χήρα Φρεν φορτώνει όλη της τη ζωή σε ένα φορτηγάκι. Στο ταξίδι της θα κάνει κάθε λογής ευκαιριακές δουλειές, ενώ θα ζήσει μαζί με πραγματικούς νομάδες στο αχανές τοπίο της αμερικάνικης Δύσης και στο περιθώριο της κοινωνίας.

Wonder Woman 1984

Περιπέτεια φαντασίας, αμερικάνικης παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Πάτι Τζέκινς, με τους Γκαλ Γκαντότ, Κόνι Νίλσεν, Πέντρο Πασκάλ, Κρίστεν Γουίγκ, Κρις Πάιν, Ρόμπιν Ράιτ κα. Αυτό, το σίκουελ της τεράστιας επιτυχίας του 2017, που βασίζεται στον χαρακτήρα της ομώνυμης σούπερ ηρωίδας της DC, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε μια στιγμή την αναμονή των φίλων του είδους.

Το 1984, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Νταιάνα Πρινς έρχεται σε σύγκρουση με δύο τρομερούς εχθρούς - τον επιχειρηματία Max Lord και τη Cheetah, μια φίλη που έγινε εχθρός, ενώ ξαναβρίσκει το ερωτικό της ενδιαφέρον...

Soul

Ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικανικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Πιτ Ντόκτερ. Αν και ένα από τα βασικά μηνύματα της ταινίας είναι η ομορφιά της απλότητας στη ζωή, οι άνθρωποι της Pixar και ο σκηνοθέτης Πιτ Ντόκτερ, μάλλον τα μπερδεύουν περισσότερο από όσο πρέπει καθώς το φιλμ θα είναι ακατανόητο για τους πιτσιρικάδες και ίσως βαρετά απλοϊκό για τους μεγαλύτερους.

Ο Τζο (με τη φωνή του Τζέιμι Φοξ), ένας πιανίστας της τζαζ που ονειρεύεται μια πετυχημένη καριέρα σε μπάντες και βραδινά κλαμπ, αρκείται να διδάσκει σχολικές τάξεις. Η μητέρα του, με την οποία είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος, κάνει ό,τι μπορεί για να τον προσγειώνει.. Όταν το αστέρι του Τζο πάει ν' ανατείλει με μια πολυπόθητη δουλειά, η μοίρα θα τον φέρει σ' αυτόν τον μυστηριώδη κόσμο μεταξύ ζωής και θανάτου.

Οι Μάγισσες (The Witches)

Κωμωδία φαντασίας, αμερικάνικης και μεξικάνικης παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμέκις, με τους Αν Χάθαγουεϊ, Οκτάβια Σπένσερ, Στάνλεϊ Τούτσι, Μοργκάνα Ρόμπινσον, Αν Ντέβλιν κα. Ο Ρόμπερτ Ζεμέκις, των Όσκαρ (Forrest Gumb") και των τεράστιων εισπρακτικών επιτυχιών ("Κυνηγώντας το Πράσινο Διαμάντι", "Ναυαγός" κλπ) εδώ μάλλον είναι τελείως ντεφορμέ για τη δική του κλάση.

Ένα νεαρό ορφανό αγόρι πηγαίνει να ζήσει με την αγαπημένη του γιαγιά στα τέλη του 1967 σε μια κωμόπολη στην Αλαμπάμα. Καθώς το αγόρι με τη γιαγιά του συναντούν κάποιες απόλυτα διαβολικές μάγισσες, η ίδια σοφά απομακρύνει το αγόρι σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα. Δυστυχώς εκεί καταφθάνουν την ίδια στιγμή οι μάγισσες όλου του κόσμου.

Έξι Λεπτά Πριν τα Μεσάνυχτα "Six Minutes to Midnight)

Κατασκοπικό δράμα, βρετανικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Άντι Κόνταρντ, με τους Έντι Ίζαρντ, Κάρλα Γιούρι, Τζέιμς Ντάρσι, Τζούντι Ντεντς, Ντέιβιντ Σόφιλντ κ.ά.

Ένας δάσκαλος προσλαμβάνεται από ένα Αγγλικό κολέγιο για να διδάξει Αγγλικά στις κόρες υψηλόβαθμων στελεχών των ναζί. Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της διευθύντριας και της βοηθού της τα κορίτσια εξασκούν τα αγγλικά τους προκειμένου στο μέλλον να αντιπροσωπεύσουν την ιδανική Γερμανίδα. Όταν εντοπίζεται το πτώμα ενός πρώην δασκάλου πυροδοτείται μια σειρά από γεγονότα…

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες: Πρόστιμο. Ελληνική δραματική περιπέτεια του Φωκίωνα Μπόγρη. Τρία Υπέροχα Κορίτσια. (Ε per il Τuo Βene) Ιταλική φαρσοκωμωδία του Ρολάντο Ραβέλο, με τις περιπέτειες τριών πατεράδων και των ατίθασων κοριτσιών τους. Και οι Θεοί Τρελάθηκαν. (The Gods Must Be Crazy) Νοτιοαφρικανική κωμωδία του Τζέιμι Ουάις σε επανέκδοση.

Εντατικοί έλεγχοι τα Σαββατοκύριακα

Την εντατικοποίηση των ελέγχων τα Σαββατοκύριακα, κυρίως στην εστίαση για την τήρηση αποστάσεων και του ωραρίου, αλλά και για τη χρήση μάσκας προανήγγειλε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη μιλώντας πριν λίγες μέρες στον ΣΚΑΪ.

«Εντείνουμε τους ελέγχους και θα τους εντείνουμε το Σαββατοκύριακο. Θα γίνουν έλεγχοι και στους χώρους της εστίασης ή όπου κρίνεται ότι μπορεί να μην τηρούνται τα μέτρα, οι αποστάσεις ή τα ωράρια, αλλά και σε ό,τι αφορά στη χρήση μάσκας, διότι παρατηρείται μια χαλάρωση από τους πολίτες ως προς αυτό το μέτρο», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «μεγαλύτερη ελευθερία σημαίνει και μεγαλύτερη υπευθυνότητα». Σημείωσε δε ότι για να μπορέσουμε να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες ελευθερίες, πρέπει να πάμε σταδιακά, συντεταγμένα και με προσοχή.

Όσον αφορά στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας, η κ. Πελώνη επισήμανε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα κρούσματα, αλλά τον επταήμερο μέσο όρο διότι η θετικότητα μειώνεται και υπάρχει μια εικόνα αποκλιμάκωσης τόσο στις εισαγωγές στα νοσοκομεία όσο και στις διασωληνώσεις. «Αυτή η εικόνα, ωστόσο, δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Όλοι κουραστήκαμε πάρα πολύ το χειμώνα από τα περιοριστικά μέτρα, εκεί είναι η παγίδα». Ερωτηθείσα αν τα τοπικά lockdowns αποτελούν όπλο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εξάρσεων του ιού, είπε ότι «απεύχομαι να υπάρξουν επιδημιολογικές εξάρσεις, ωστόσο αν υπάρξουν θα δούμε με τι μέτρα θα αντιμετωπιστούν» τονίζοντας ότι ειδικά για τους τουριστικούς προορισμούς, το όπλο είναι το εμβόλιο.