Αρπαγές βρεφών: Ρατσιστικό κίνητρο ομολόγησε ο 17χρονος - «Δεν προσέχουν τα παιδιά τους»

Τις αρπαγές δύο βρεφών, ένα από την Ομόνοια και ένα από τα Καμίνια, φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ο 17χρονος που συνελήφθη για τις δύο υποθέσεις, ομολογώντας και ρατσιστικό κίνητρο.

Ο 17χρονος, σύμφωνα με ΣΚΑΪ και Star, φέρεται να δήλωσε ότι «δεν χωνεύω» τους Ρομά, θεωρώντας πως οι γυναίκες Ρομά «δεν προσέχουν τα παιδιά τους» και με τις ενέργειές του «ήθελε να αποδείξει ακριβώς αυτό».

«Το έκανα γιατί δεν τους χωνεύω. Ήθελα να αποδείξω ότι δεν προσέχουν τα παιδιά τους» φέρεται να ομολόγησε ο 17χρονος που συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) για την αρπαγή του βρέφους από τα Καμίνια, που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης.

Ο νεαρός κατηγορείται πλέον για αρπαγή βρεφών. Μάλιστα, σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, φαίνεται να σπρώχνει ένα παιδικό καρότσι και να προχωράει στους δρόμους του Πειραιά.

Ο 17χρονος, τον περασμένο Μάιο, είχε αρπάξει και άλλο ένα βρέφος με την ίδια τακτική, έξω από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια. Τότε, η γιαγιά του παιδιού του είχε ζητήσει να το κρατήσει για λίγο. Όμως άρπαξε το παιδί και το εγκατέλειψε σε κάδο απορριμάτων στον Άλιμο.

Επίσης, σύμφωνα με το Star, ο 17χρονος τον Ιούνιο είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες ότι παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορείο και έπαιρνε χρήματα από τους επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο.

Αρπαγή βρέφους από τα Καμίνια: To χρονικό

Η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη του μετά από καταγγελία 36χρονης η οποία ισχυρίστηκε ότι ένας άνδρας της άρπαξε το μωρό. Στο βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται η γυναίκα να τρέχει έντρομη στους δρόμους των Καμινίων μαζί με δύο ακόμη άτομα και να το αναζητά.

«Συνάντησα έναν άνδρα μέσα σε ένα λεωφορείο και μου είπε να μου πάρει γάλα για το μωρό. Κατεβήκαμε, πήγαμε σε ένα φαρμακείο, μπήκαμε, του έδωσα να κρατήσει το μωρό και ξαφνικά τον έχασα», υποστήριξε στις Αρχές η 36χρονη.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφεται η γυναίκα να προχωρά με το μωρό στο καρότσι και πίσω να την ακολουθεί ένας άνδρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 36χρονη στις 4 το απόγευμα μαζί με τον άνδρα και το βρέφος πήγαν να αγοράσουν γάλα από φαρμακείο του Πειραιά.

Η φαρμακοποιός από τον Πειραιά είχε συναντήσει τυχαία νωρίτερα τη γυναίκα σε κοντινό σούπερ μάρκετ και την αναγνώρισε. «Μου έκανε εντύπωση. Γεμάτο καλάθι και το μωρό το είχε αυτός στα χέρια», υποστήριξε.

Τελικά, το βρέφος εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης, κάτω από την Ακρόπολη. Το άκουσε μια γυναίκα να κλαίει και κάλεσε την Αστυνομία. Η 36χρονη συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.