Αρπαγές βρεφών: Ποινική δίωξη στον 17χρονο - Συνελήφθη και ο πατέρας του

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 17χρονου που άρπαξε βρέφος 30 ημερών στο κέντρο του Πειραιά την Τέταρτη.

Ο ανήλικος κατηγορείται για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή, και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που άρπαξε ένα βρέφος 30 ημερών στο κέντρο του Πειραιά την Τέταρτη.

Ο 17χρονος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως συνέβη και με τη μητέρα του νωρίτερα.

Ο ανήλικος δράστης είχε ομολογήσει και την αρπαγή βρέφους από την Ομόνοια τον περασμένο Μάιο. Ο ίδιος συνελήφθη τον Ιούνιο, επειδή επί μήνες παρίστανε πως είναι ελεγκτής σε αστικά λεωφορεία έχοντας μαζί του πλαστά αποδεικτικά έγγραφα με αποτέλεσμα να αποσπά χρηματικά ποσά από τους επιβάτες.

Το ένα βρέφος εντοπίστηκε από γυναίκα σε πάρκο στην Καλλιρρόης, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα μία 36χρονη είχε καταγγείλει στο Α.Τ. Καμινίων πως, ενώ βρισκόταν σε φαρμακείο στον Πειραιά, ένας άγνωστος της άρπαξε το δύο μηνών μωρό και εξαφανίστηκε.

Με παρόμοιες κινήσεις, ο 17χρονος είχε με αρπάξει ένα μήνα πριν, ακόμη ένα βρέφος σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ομόνοιας. Αργότερα, το εγκατέλειψε δίπλα σε κάδους στην περιοχή του Αλίμου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί.