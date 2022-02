Άρωμα «Χόλιγουντ» ξανά στη Θεσσαλονίκη: Το δημαρχείο μετατρέπεται σε στρατηγείο της CIA

Σε ρυθμούς «Χόλιγουντ» θα κινηθεί για άλλη μία φορά η Θεσσαλονίκη, καθώς επιλέχθηκε μεταξύ Βερολίνου και Άμστερνταμ για να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της ταινίας Τhe Bricklayer.

Στην ταινία σκηνοθεσίας Renny Harlin, πρωταγωνιστεί ο Aaron Eckhart, στο πλευρό του οποίου θα βρίσκεται η Nina Dobrev.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο και θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, όπως αναφέρει το GrTimes.

Εμβληματικά σημεία της πόλης, από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την Πλατεία Χρηματιστηρίου, σημαντικές εγκαταστάσεις και υποδομές θα πρωταγωνιστήσουν σε μία εντυπωσιακή ταινία δράσης.



Το δημαρχείο στρατηγείο της CIA

Η προετοιμασία της τρίτης κινηματογραφικής παραγωγής αποκλειστικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει, με την πολύτιμη αρωγή και αμέριστη συνδρομή του FILM OFFICE Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην ταινία δράσης, μεταξύ άλλων, θα πρωταγωνιστήσει και το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα μετατραπεί σε στρατηγείο της CIA. Το σενάριο της ταινίας το οποίο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue) έχει να κάνει με δράση. Κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Με πληροφορίες από GRTIMES