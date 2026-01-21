Αρκαδία: Νεκρός ο Λιμενικός στο Παράλιο Άστρος που ανασύρθηκε από θάλασσα

Δυστύχημα με αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αρκαδία, όταν ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Παράλιο Άστρος.

Οι πρώτες πληροφορίες για το συμβάν στην Αρκαδία κάνουν λόγο πως ο Λιμενικός έπεσε στη θάλασσα για να βοηθήσει στο δέσιμο ενός σκάφους, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα κύματα.

Στο σημείο σήμανε συναγερμός, ενώ λίγο αργότερα, με τη βοήθεια των παρευρισκόμενων, ο λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους.

Οι γιατροί έδωσαν «μάχη» για να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο έφυγε από τη ζωή όπως επιβεβαίωσε σχετικά ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος. Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους» έγραψε ο κ. Κικίλιας.