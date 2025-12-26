Άρης Μουγκοπέτρος: «Ζητώ συγγνώμη στα παιδάκια μου» - Αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του

Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος με την απολογία του σήμερα αφέθηκε ελεύθερος και βγαίνοντας από την εισαγγελία Τριπόλεως δήλωσε «συγγνώμη στα παιδάκια μου. Δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους, ό,τι έχουμε πει, είναι μέσα στο δικαστήριο».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δικαστήριο για τη μήνυση ενδοοικογενειακής απειλής που έχει υποβάλλει η εν διαστάσει σύζυγος του, αναβλήθηκε για τη Δευτέρα.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν η εν διαστάσει σύζυγός του πάτησε το panic button, κάνοντας μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Μετά τη χρήση του panic button, μετέβη στο ΑΤ Τρίπολης για να κάνει και εκείνος μήνυση στην σύζυγό του για αρπαγή ανηλίκου, όμως λόγω της προϋπάρχουσας καταγγελίας συνελήφθη.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το ζευγάρι να βρίσκεται σε διάσταση εδώ και δέκα ημέρες και ο Άρης Μουγκοπέτρος έχει φύγει οικειοθελώς από το σπίτι όπου διέμεναν όλοι μαζί.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να δει τα παιδιά» - Οι δηλώσεις της εν διαστάσει συζύγου του

Μιλώντας στην εκπομπή «Live you» μετά το περιστατικό, η εν διαστάσει σύζυγος του ανέφερε από την πλευρά της αρχικά, πως «ένιωσα από τη χθεσινή επίσκεψη στο σπίτι, απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου».

«Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι. Από τις 15 Δεκεμβρίου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά. Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπε να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα», συνέχισε.

«Χθες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι πάλι στις 17.30 την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση», κατέληξε.