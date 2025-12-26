Άρης Μουγκοπέτρος: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν» λέει ο δικηγόρος της εν διαστάσει συζύγου του

Για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου ανήμερα των Χριστουγέννων, μίλησε ο δικηγόρος της εν διαστάσει συζύγου του.

Ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη την Πέμπτη όταν η εν διαστάσει σύζυγός του πάτησε το panic button, κάνοντας μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Μετά τη χρήση του panic button, ο Άρης Μουγκοπέτρος μετέβη στο ΑΤ Τρίπολης για να κάνει και εκείνος μήνυση στην σύζυγό του για αρπαγή ανηλίκου, όμως λόγω της προϋπάρχουσας καταγγελίας συνελήφθη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής, ο δικηγόρος της εν διαστάσει συζύγου του, ανέφερε πως ένιωσε φόβο τόσο για τη δική της ασφάλεια, όσο και των παιδιών της και για αυτό προχώρησε σε καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή. «Το μόνο που έχει να χωρίσει αυτή η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενω παράλληλα αποκάλυψε πως το ζευγάρι έχει χωρίσει από τις 15 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ο Άρης Μουγκοπέτρος έχει καθημερινή επαφή με τα παιδιά του.

Αναφερόμενος στο περιστατικό της Πέμπτης, περιέγραψε ότι ο μουσικός εισήλθε στο σπίτι συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν» κατέληξε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.