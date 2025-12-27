Άρης Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψή του

Ο μουσικός, Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα το περασμένο Πάσχα όταν έσκασε κροτίδα στα χέρια του, συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Χθες, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, ο γνωστός μουσικός οδηγήθηκε στα δικαστήρια για το περιστατικό με την εν διαστάσει σύζυγό του η οποία έλαβε panic button. Το ζευγάρι είναι σε διάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, και φέρεται να είχε διαφωνία για τα παιδιά.

Στις 15 Δεκεμβρίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος, έφυγε από το σπίτι του για να μείνει σε συγγενικό του πρόσωπο, με τη συμφωνία να βλέπει όποτε θέλει τα παιδιά.

«Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, σεβόμενος τα παιδάκια μου. Δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Όλα θα τα πούμε στο δικαστήριο κι έχω τον καλύτερο δικηγόρο δίπλα μου», είπε ο μουσικός.

Άρης Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού μουσικού

Σύμφωνα με το Star, ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε σε συμφωνημένο ραντεβού ανήμερα των Χριστουγέννων για να δει και να πάρει τα παιδιά. Για αυτό το ραντεβού, η κάθε πλευρά δίνει τη δική της εκδοχή.

«Ο κ. Μουγκοπέτρος, παρέα με συγγενικό του πρόσωπο εισέρχεται εντός της οικίας και αρχίζει να λέει διάφορα προς τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά», δήλωσε ο Κώστας Παπαναστασίου, δικηγόρος της εν διαστάσει συζύγου του Άρη Μπουγκοπέτρου.

Ο μουσικός από την πλευρά του υποστηρίζει πως ήθελε να δει τα παιδιά του, δεν βρήκε κανέναν στο σπίτι, ανησύχησε και πήγε στην Αστυνομία. Άνθρωποι από το περιβάλλον του οργανοπαίχτη κάνουν λόγο για «στημένη υπόθεση» προκειμένου η εν διαστάσει σύζυγός του να τον αναγκάσει να υπογράψει συναινετικό διαζύγιο και να δώσει διατροφή.