Άρχισαν οι έλεγχοι σε ακαθάριστα οικόπεδα: Ποινικές ευθύνες σε ιδιοκτήτες εάν συνδεθεί φωτιά με την ιδιοκτησία τους

Η εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας περνά πλέον στην επόμενη φάση, μετά τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούν αυτοψίες και καταγραφές και όπου κρίνεται απαραίτητο, προχωρούν σε παρεμβάσεις καθαρισμού με τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων και ιδιωτών εργολάβων.

Οι ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπέδων κινδυνεύουν με πρόστιμα και κυρώσεις. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά και διαπιστωθεί ότι συνδέεται με τον μη καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι και με ποινικές ευθύνες.

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τα πρόστιμα για όσους δεν διευθέτησαν τον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους

Για όσους δεν διευθέτησαν τον απαραίτητο καθαρισμό του οικοπέδου τους, προβλέπεται πρόστιμο 500 ύψους.

Σε όσους δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews προβλέπεται πρόστιμο ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2000 ευρώ.

Τέλος, για υποβολή ψευδούς δήλωσης η πολιτεία επιβάλλει ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews