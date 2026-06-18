Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Διατάχθηκε έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έδωσε εντολή για διενέργεια έρευνας σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν έχουν διαπράξει αδικήματα, ενώ παράλληλα σε βάρος των έξι προφυλακισμένων για τo κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά.

Εντολή για έρευνες σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας

Ειδικότερα, με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις εμπλεκομένων στο κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής ο Επικεφαλής της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή στους ελεγκτές της Αρχής να ξεκινήσουν ευρεία έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας και στα υψηλόβαθμα στελέχη αυτών για να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχουν διαπράξει αντίστοιχα αδικήματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί καθώς και τα περιουσιακά και φορολογικά τους στοιχεία. Ήδη, στην έρευνα που έχει γίνει στους έξι πρώτους συλληφθέντες έχουν βρεθεί ακίνητα, τα οποία έχουν δεσμευθεί.

Παράλληλα έρευνα πραγματοποιήθηκε και εις βάρος του φαρμακοποιού στο Χαλάνδρι, που είχε δημιουργήσει ένα παράνομο εργαστήριο αναβολικών. Σύμφωνα με πληροφορίες στην κατοχή του βρέθηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν δεσμευτεί και η έρευνα σε βάρος του συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ