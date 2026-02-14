Αρχαία Ολυμπία: Τρακτέρ καταπλάκωσε και σκότωσε 54χρονο

Τη ζωή του έχασε το Σάββατο ένας 54χρονος στην Αρχαία Ολυμπία, όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του, όσο εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Το τρακτέρ φαίνεται ότι ανατράπηκε από άγνωστη αιτία με αποτέλεσμα ο άνδρας να καταπλακωθει και να εγκλωβιστεί, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από συγχωριανούς του, οι οποίοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν και να τον απεγκλωβίσουν, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο του Πύργου.

Δυστυχώς, στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ