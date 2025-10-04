Αργυρούπολη: Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς τα ξημερώματα

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10) στην Αργυρούπολη.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν μοτοσικλέτα που κινούνταν επί της οδού Αργυρουπόλεως κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου υπέκυψαν στα τραύματα τους.