Αργυρούπολη: 9χρονο παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο σχολείο του

Σε καταγγελία ότι το 9χρονο παιδί του υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο σχολείο του, στην Αργυρούπολη, προέβη ένας γονέας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ο μαθητής Δ' Δημοτικού πάτησε τον διακόπτη για το φως στην τουαλέτα, ο οποίος, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του παιδιού, ήταν καλυμμένος με μία βρεγμένη χαρτοταινία. Όταν την άγγιξε, φέρεται να τον «χτύπησε» το ρεύμα.

«Το παιδί ήταν ωχρό στο χρώμα και είχε πόνους στο χέρι και απώλεια ελέγχου. Πήγε στην τουαλέτα, υπάρχει ένας διακόπτης που ανάβει το φως. Ο διακόπτης αυτός έχει χαρτοταινία, και τα δύο όμως ήταν βρεγμένα» είπε ο πατέρας του, μιλώντας στο MEGA.

«Μας είπε η δασκάλα πως το παιδί μας τον χτύπησε το ρεύμα, μήπως θέλετε να τον πάρετε να τον πάτε στο νοσοκομείο; Και η σύζυγος είπε "γιατί να πρέπει να να περιμένετε να έρθω να τον πάρω εγώ, να τον πάω στο νοσοκομείο; Καλέστε επιτόπου το ΕΚΑΒ για να πάει γρήγορα στο Παίδων"» συνέχισε στην ίδια καταγγελία.

Αργυρούπολη: Τι έδειξε το πόρισμα της δημοτικής αρχής

Μετά το συμβάν, διασώστης του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με μοτοσικλέτα, διαπίστωσε πως δεν υπήρχε ανάγκη για άμεση διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείου.

Ωστόσο, ο ανήλικος συνέχισε να παραπονιέται για ενοχλήσεις στο δεξί του χέρι και, μετά από αίτημα του παππού του, κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο μαθητής παρέμεινε για μία ημέρα στο νοσοκομείο, και από τις σχετικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε πως υπέστη «ατύχημα από έκεθεσε σε ηλεκτρικό ρεύμα», με τη διάγνωση να κάνει λόγο για «επεισόδιο ηλεκτροπληξίας».

Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στη δημοτική αρχή μετά από έλεγχο στη σχολική μονάδα, διαπιστώθηκε πως «οι διακόπτες είναι στεγανοί και ασφαλείς στα νερά».