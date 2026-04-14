Αργοστόλι: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές, σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι εμφανίζονται σε βίντεο να βρίσκονται μαζί με την κοπέλα λίγο πριν εντοπιστεί νεκρή στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ταυτοποιηθεί και τρίτο άτομο από την ίδια παρέα, ένας 23χρονος και αναζητείται από τις Αρχές.

Παράλληλα, ένας από τους δύο συλληφθέντες είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της 19χρονης.

Αργοστόλι: Η σορός της 19χρονης δεν έφερε εμφανείς κακώσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, δεν εντοπίστηκαν στη σορό της εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο, γεγονός που καθιστά την υπόθεση πιο ασαφή.

Για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ