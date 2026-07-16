Άργος: Τελέστηκε η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7) η εξόδιος ακολουθία του 20χρονου Θοδωρή, ο οποίος έχασε τη ζωή του αφού τον πυροβόλησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Η σορός του νεαρού μεταφέρθηκε με λευκό φέρετρο στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού, κάτω από το κάστρο της Λάρισας. Η μητέρα του, συγγενείς και λίγοι στενοί φίλοι τον αποχαιρέτησαν σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Συγγενείς της οικογένειας ταξίδεψαν από τη Ρωσία, προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό της μητέρας του 20χρονου. Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου, στην περιοχή Αγία Τριάδα – Μέρμπακα, του Δήμου Ναυπλιέων.

Άργος: Το χρονικό της καταδίωξης του 20χρονου

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου 2026, στην περιοχή Πυργέλα του Άργους.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου αστυνομικών της ΟΠΚΕ και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκειά της οποίας, αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, με μία από τις σφαίρες να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Όπως έγινε γνωστό ο Θοδωρής ο οποίος βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο ΚΑΤ και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Άργος: Ο 20χρονος έδωσε τετραήμερη μάχη στη ΜΕΘ

Ο 20χρονος είχε διακομιστεί στα επείγοντα διασωληνωμένος και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από τα πυρά που δέχθηκε.

Υποβλήθηκε άμεσα σε εξειδικευμένη νευροχειρουργική επέμβαση, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έδωσε τετραήμερη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου τελικά κατέληξε αργά το βράδυ της 11ης Ιουλίου.

Άργος: Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί

Οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ το κατηγορητήριο σε βάρος του αναβαθμίστηκε μετά τον θάνατο του 20χρονου.

Συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της καταδίωξης, χρήση των υπηρεσιακών όπλων και οι κινήσεις που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με την οικογένεια του νεαρού να ζητεί διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από pelop.gr