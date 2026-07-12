Άργος: Στον Κορυδαλλό οι δυο αστυνομικοί μετά τον θάνατο του 20χρονου - «Οι βολές ήταν προειδοποιητικές»

Στον Κορυδαλλό βρίσκονται πλέον οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, μετά από μια μαραθώνια απολογία και λίγες ώρες προτού ο 20χρονος αφήσει την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, καθώς και το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Κατά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας, οι δύο κατηγορούμενοι αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο. Περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης, υποστήριξαν ότι ο ύποπτος προσπάθησε να τους χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τουλάχιστον δύο φορές και προκάλεσε φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

«Οι βολές ήταν προειδοποιητικές»

Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι έτρεχαν ότι οι βολές τους ήταν αποκλειστικά προειδοποιητικές για εκφοβισμό, ώστε να τον υποχρεώσουν τον 20χρονο να σταματήσει, χωρίς καμία πρόθεση να τον τραυματίσουν.

Από την πλευρά του, ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, δήλωσε ότι δεν υπήρχε δόλος στη συγκεκριμένη πράξη, σημειώνοντας ωστόσο πως προφανώς δεν έπεισαν, καθώς όταν κρίνεσαι προφυλακιστέος σημαίνει ότι δεν έπεισες.

«Αναμενόμενη η προφυλάκιση», λένε η πλευρά της οικογενείας του 20χρονου

Η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, Μαρία Σφέτσου, η οποία τόνισε ότι τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος οδηγούσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Η πλευρά της οικογένειας επικαλέστηκε την πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ νοητική αναπηρία του 20χρονου σε ποσοστό 89%, με τη δικηγόρο να επισημαίνει ότι η αντίδραση του νεαρού οφειλόταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί ή να διαφύγει βίαια.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν 13 κάλυκες κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός είχε στην κατοχή του ένα αεροβόλο όπλο, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η βαλλιστική εξέταση πρόκειται να δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν όντως προειδοποιητικές ή αν έγιναν σε ευθεία βολή.

Με πληροφορίες από ertnews

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